"سأنتقل بالأهلي لمرحلة أفضل".. موسيماني يوجه رسالة للجماهير ويشكر الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير الفريق الأحمر، كما وجه الشكر والتقدير لمجلس إدارة القلعة الحمراء على الثقة التي منحوها إياه لتولي المهمة الفنية للفريق.
وأعلن الأهلي، اليوم الخميس، تعيين موسيماني مديرًا فنيًا للفريق الأحمر خلفًا للسويسري رينيه فايلر.
وخلال تصريحات لموسيماني نشرتها صحيفة "تايمز لايف"، قال المدرب الجنوب أفريقي: "سعيد بالانضمام إلى صفوف الأهلي، أشعر بالفخر والشرف لقيادة الفريق".
وأضاف: "أشكر (بيبو) ومجلس إدارة النادي الأهلي على الثقة التي منحوها لي بتكليفي لتلك المهمة الصعبة".
وتابع: "الجميع أظهر لي الثقة، ويعتقدون أنه يمكنني نقل الفريق إلى مرحلة أفضل".
ووجه موسيماني رسالة إلى جماهير الأهلي، قائلًا: "أعطوني بعض الوقت وسأنتقل بالأهلي إلى مرحلة أفضل".
جدير بالذكر أن موسيماني أمامه تحدٍ كبير، فمن المقرر أن يخوض الأهلي مباراتين مهمتين الشهر الجاري أمام الوداد بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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