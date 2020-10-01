غداً.. ماراثون الدراجات من أمام المتحف المصرى احتفالاً بانتصارات أكتوبر

تنظم وزارة الشباب والرياضة غداً ماراثون للدراجات الهوائية والنارية احتفالاً بانتصارات أكتوبر المجيدة فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة. وينطلق الماراثون فى الثامنة صباحاً، من أمام المتحف المصرى القديم بميدان التحرير وينتهى أمام المتحف المصرى الكبير بمنطقة الأهرامات. وتوجه وزارة الشباب والرياضة دعوة عامة لكل ممارسى رياضة الدراجات الهوائية والنارية للمشاركة فى الماراثون بدراجاتهم على أن يكون التواجد أمام المتحف المصرى القديم فى تمام الساعة السابعة صباحاً.

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