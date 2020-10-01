بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم 10/1 في الدوري المصري

يتقابل كل من فريق نادي الزمالك وفريق نادي المصري البورسعيدي فى مباراة قوية وذلك على ارضيه استاد ملعب برج العرب حيث تقع تلك المباراه من ضمن منافسة الدوري المصري الممتاز للاسبوع ال 31 حيث سوف يتم اذاعه تلك المباراه على قناه اون تايم سبورت وذلك في تمام الساعه الثامنه بتوقيت القاهره.

حيث يلعب فريق نادي الزمالك بطريقته المعتده (4-2-3-1) حيث يتواجد فيه خط الدفاع : محمود علاء وحازم امام والونش (محمود حمدي )وعبد الله جمعه

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تشكيله فريق نادي الزمالك :

يتواجد في حراسه المرمى : محمد ابو جبل

يتوجد في خط الوسط الدفاعي : امام عاشور وفرجاني ساسي

يتواجد في خط الهجوم : كاسونجو كابونجو

يتواجد في الوسط الهجومي : يوسف ابراهيم اوباما و زيزو احمد سيد و اشرف بنشرقي

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كمات عتبر تلك المباراه هي اول مباريات المدرب باتشيكو فريق نادي المارد الابيض حيث تولي طارق يحيي اخر ثلاث مباريات لفريق نادي الزمالك وذلك كان بصوره مؤقته بسبب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون



ترتيب كل من الفريقين في جدول الدوري المصري الممتاز :



يتواجد فريق المارد الابيض في المركز الثاني ويمتلك رصيد من النقاط يبلغ 58 نقطه وفي الجانب المقابل يتواجد فريق نادي المصري البورسعيدي في المركز الثالث عشر ويمتلك رصيد من النقاط يبلغ 33 نقطه ويسعى فريق نادي المصرى البورسعيدي الى الفوز حتى يذهب الى المنطقه الامنه في جدول الدوري الممتاز ولديه الروح المعنويه مرتفعه بسبب فوزه على فريق نادي اسوان في الجوله السابقه.

حيث تقابل فريق نادي الزمالك وفريق نادي المصري في مباراه الدور الاول وكانت النتيجه في تلك المباراه فاز فريق نادي الزمالك على فريق نادي المصري وذلك كان بهدف دون هدف مقابل وكان ذلك الهدف في خلال المدافع محمود علاء.

تجدون هنا ( بث مباشر الزمالك والمصرى )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الزمالك )