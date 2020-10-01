مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي روابط بث مباشر بتاريخ 01-10-2020 الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك والمصري اليوم في الثامنة مساءا علي استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدوري.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصرى

ومن المتوقع ان يبدأ البرتغالي باتشيكو مباراة اليوم بالقوام الأساسي لمتابعة جميع اللاعبين على أرض الواقع ، ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمى ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط امام عاشور وفرجاني ساسي، امامهما اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ويوسف أوباما، وفي

الهجوم مصطفي محمد.

قائمة الزمالك

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ضم باتشيكو، 22 لاعبا لمواجهة المصرى وجاء ثلاثى حراس المرمى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ضمن القائمة مع استبعاد طارق حامد للإجهاد بينما يفتقد الفريق الأبيض لجهود محمد حسن لاعب وسط الفريق، للإيقاف، بسبب حصوله على ثلاث إنذارات.

بينما قام باتشيكو بإعادة بعض الناشئين إلى القائمة البيضاء ومنهم حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق مع استبعاد ياسين مرعى مدافع الفريق الصاعد بعد الاستقرار على ضم

الثلاثى محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى للقائمة، على أن يقوم باتشيكو باستبعاد ثنائى من الـ22 لاعبا غدا قبل المباراة.

غيابات المصرى أمام الزمالك

يعانى فريق المصرى البورسعيدى من غيابات عديدة قبل مواجهة الزمالك ، حيث تأكد غياب كل من محمد جابر الذى تعرض لإصابة بشد فى العضلة الخلفية يغيب على أثرها لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى عماد فتحى وإسلام أبو سليمة وحسين رجب للإصابة وكذلك سعيدو سيمبورى بعد هروبه من الفريق، وأحمد ياسر وبهاء مجدى لأسباب تأديبية.