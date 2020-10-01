تقام مباراة الزمالك والمصري اليوم في الثامنة مساءا علي استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدوري.
التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصرى
ومن المتوقع ان يبدأ البرتغالي باتشيكو مباراة اليوم بالقوام الأساسي لمتابعة جميع اللاعبين على أرض الواقع ، ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمى ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط امام عاشور وفرجاني ساسي، امامهما اشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ويوسف أوباما، وفيالهجوم مصطفي محمد.
قائمة الزمالك
ضم باتشيكو، 22 لاعبا لمواجهة المصرى وجاء ثلاثى حراس المرمى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ضمن القائمة مع استبعاد طارق حامد للإجهاد بينما يفتقد الفريق الأبيض لجهود محمد حسن لاعب وسط الفريق، للإيقاف، بسبب حصوله على ثلاث إنذارات.
بينما قام باتشيكو بإعادة بعض الناشئين إلى القائمة البيضاء ومنهم حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق مع استبعاد ياسين مرعى مدافع الفريق الصاعد بعد الاستقرار على ضمالثلاثى محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى للقائمة، على أن يقوم باتشيكو باستبعاد ثنائى من الـ22 لاعبا غدا قبل المباراة.
غيابات المصرى أمام الزمالك
يعانى فريق المصرى البورسعيدى من غيابات عديدة قبل مواجهة الزمالك ، حيث تأكد غياب كل من محمد جابر الذى تعرض لإصابة بشد فى العضلة الخلفية يغيب على أثرها لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى عماد فتحى وإسلام أبو سليمة وحسين رجب للإصابة وكذلك سعيدو سيمبورى بعد هروبه من الفريق، وأحمد ياسر وبهاء مجدى لأسباب تأديبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي روابط بث مباشر بتاريخ 01-10-2020 الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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