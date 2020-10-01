يلا شوت HD مباراة الزمالك والمصرى بث مباشر يوتيوب

يستضيف فريق المصرى البورسعيدى نظيره الزمالك اليوم في مباراة تشهد الظهور الأول للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك والذي تولى المهمة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب التعاون السعودى.

التقرير التالي يستعرض أهم 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصرى

ترتيب الزمالك في جدول الدورى

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يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثانى في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة جمعها من 30 مباراة ، حيث حقق الفوز في 18 مباراة ، وتعادل في 7 مباريات وخسر 5 مباريات ، واحرز لاعبوه 44 هدف وتلقت شباكه 25 هدف.

ترتيب المصرى في جدول الدورى

يدخل المصري المباراة محتلا المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة، واحرز لاعبوه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.