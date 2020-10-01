اخبار الرياضه

يلا شوت HD مباراة الزمالك والمصرى بث مباشر يوتيوب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستضيف فريق المصرى البورسعيدى نظيره الزمالك اليوم في مباراة تشهد الظهور الأول للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك والذي تولى المهمة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب التعاون السعودى.

 

التقرير التالي يستعرض أهم 5 معلومات عن مباراة الزمالك والمصرى

ترتيب الزمالك في جدول الدورى

Advertisements

يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثانى في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة جمعها من 30 مباراة ، حيث حقق الفوز في 18 مباراة ، وتعادل في 7 مباريات وخسر 5 مباريات ، واحرز لاعبوه 44 هدف وتلقت شباكه 25 هدف.

 

ترتيب المصرى في جدول الدورى

يدخل المصري المباراة محتلا المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة، واحرز لاعبوه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يلا شوت HD مباراة الزمالك والمصرى بث مباشر يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا