منتخب الشباب يفوز على اتحاد الشرطة وديًا

حقق منتخب مصر للشباب تحت 20سنة بقيادة ربيع ياسين الفوز على اتحاد الشرطة بثنائية مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم.بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

أحرز هدف الشرطة الوحيد إسلام عادل فيما أحرز الثنائي عبدالرحمن عشري وحسام حسن لمنتخب مصر من ضربتي جزاء.

بدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من: حمزة علاء لحراسة المرمى هشام شعبان وحسام عبد المجيد ومحمد المغربي ومحمد أشرف للدفاع محمود جهاد وعبدالرحمن عشري ويوسف حسن وكريم محمد وشهاب فتحي للوسط ومحمود العالمي في خط الهجوم.

من المقرر أن يحصل المنتخب على راحة سلبية غدًا الجمعة على أن يعود لاستئناف المعسكر المفتوح يوم السبت المقبل.

فيما أحرز الثنائي عبدالرحمن عشري وحسام حسن لمنتخب مصر من ضربتي جزاء.بدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من: حمزة علاء لحراسة المرمى هشام شعبان وحسام عبد المجيد ومحمد المغربي ومحمد أشرف للدفاع محمود جهاد وعبدالرحمن عشري ويوسف حسن وكريم محمد وشهاب فتحي للوسط ومحمود العالمي في خط الهجوم.من المقرر أن يحصل المنتخب على راحة سلبية غدًا الجمعة على أن يعود لاستئناف المعسكر المفتوح يوم السبت المقبل.

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