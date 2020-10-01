بث مباشر مشاهدة ماتش الزمالك والمصري يلا شوت كورة

وشهدت الساعات الأخيرة قبل المباراة عدة جلسات بين باتشيكو واللاعبين لشرح خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة، وحرص البرتغالي علي متابعة حالة المصابين وخاصة محمد اوناجم الذي يعاني من جزع في الركبة، كما حرص باتشيكو علي الحديث مع مصطفي محمد مهاجم الفريق حول مستقبله مع الزمالك والتركيز في الملعب.
في المقابل، المصري يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحسن النتائج منذ قدومعلى ماهر للقيادة الفنية ونجاحه في إعادة الاتزان للفريق واللاعبين، وحرص ماهر على عقد جلسات فردية للاعبين لتحفيظهم ادوارهم خلال اللقاء بخلاف المهام الدفاعية للسيطرة على الأوراق الرابحة الزملكاوية أشرف بن شرقي ومصطفى محمد واوباما وفرجاني ساسي،، ووعد المدير الفني بمفاجات للزمالك.
ويعانى فريق المصرى البورسعيدى من غياباتعديدة قبل مواجهة الزمالك ، حيث تأكد غياب كل من محمد جابر الذى تعرض لإصابة بشد فى العضلة الخلفية يغيب على أثرها لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى عماد فتحى وإسلام أبو سليمة وحسين رجب للإصابة وكذلك سعيدو سيمبورى بعد هروبه من الفريق، وأحمد ياسر وبهاء مجدى لأسباب تأديبية.
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