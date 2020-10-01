اعتمد مسؤولو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تشكيل أجهزة قطاع الناشئين بالنادي اليوم الخميس.

وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أن التشكيل جاء كالآتي..

خالد القماش مديرًا فنيًا لقطاع وطارق زين رئيسًا لقطاع

فريق 99 بقيادة عطية صابر مديرًا فنيًا وإيمن كمال مدربًا

فريق 2001 بقيادة أحمد فوزي مديرًا فنيًا و مدربًا إسلام كاظم

فريق 2003بقيادة محمد حسيب مديرًا فنيًا وعلي جمعة مدربًا

فريق 2004 بقيادة محمد شعبان مديرًا فنيًا وأحمد مرعى مدربًا

فريق 2005 بقيادة جيدا مديرًا فنيًا ومحمد رشدي مدربًا

فريق 2006 بقيادة حمدي عبدالوهاب مديرًا فنيًا ونور مكي مدربًا



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل أجهزة قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.