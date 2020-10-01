يلا شوت LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم Liverpool - كأس الرابطة

ضمن منافسات كاس رابطه المحترفين الانجليزيه سوف يتم قيام مباراه بين فريق ليفربول امام نظيره فريق ارسنال وذلك في اطار منافسات الدور السادس عشر من كاس رابطه المحترفين الانجليزيه ، وفي هذه المباراه سوف يحل فريق ليفربول ضيف على فريق ارسنال .

موعد المباراه بين فريق ليفربول امام نظيره فريق ارسنال

اليوم مساء و بتوقيت القاهره الساعه التاسعه الا ربع سوف تقام مباراه بين فريق ليفربول امام نظيره فريق ارسنال وهي مباراه من ضمن منافسات كاس رابطه المحترفين الانجليزيه وذلك في اطار منافسات الدور السادس عشر من كاس الرابطه ، وسوف تبدا المباراه بتوقيت المملكه العربيه السعوديه في الساعه العاشره الا ربع ، و بتوقيت ابوظبي في الحاديه عشره الا ربع.

مكان اقامه المباراه بين فريق ليفربول امامه نظيره فريق ارسنال

فى طار منافسات الدور السادس عشر ، سوف يحل فريق ليفربول ضيفا على ارض فريق ارسنال في مباراه اليوم

التي يسكن تصدق مساء بتوقيت القاهره في الساعه التاسعه الا ربع تماما حيث ان المباراه سوف تقام على ارض ملعب آنفيلد رود وهذه المباراه ستكون ضمن منافسات كاس رابطه المحترفين الانجليزيه .

القناه الناقله لمباراه بين فريق ليفربول امام نظيره فريق ارسنال

في مباراه اليوم وضمن منافسات كاس رابطه المحترفين الانجليزيه بين فريق ليفربول امام نظيره فريق ارسنال وذلك في اطار منافسات الدور السادسه عشر وسوف تكون قناه beIN SPORT FR HD2 هي القناه الناقله لفاعليات المباراه واحدثها ، حيث ان هذه المباراه سوف تقام من اليوم مساء في

الساعه التاسعه الا ربع بتوقيت القاهره .

المباراه بين فريق ليفربول امام نظيره فريق أرسنال

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وفي مباراه اليوم يسعى فريق ليفربول الى حصد نقاط هذه المباراه وتحقيق الفوز على نظيره فريق ارسنال و هذه المباراه سوف يكون فيها الفوز صعبا ، حيث ان هدف الفريقين هو جمع النقاط الثلاث الخاصه مباراه اليوم والقائمه على ارض ملعب آنفيلد رود .

ولن نستطيع التمكن من توقع نتائج هذه المباراه حيث ان فريق ليفربول و فريق ارسنال متقاربين من بعضهما ولذلك يسعى كل منهما الى الحفاظ على الترتيب الذي قام باحتلاله ، وذلك لسعيهم وراء تحقيق نتائج جيده لهذا الموسم الجديد.

وسوف يقوم فريق ارسنال المستضيف باللعب معتمدا على خطه هجوميه ولذلك لتحقيق هذا الموسم عدد اهداف اكبر من عدد اهداف المواسم السابقه

تشكيل فريق ليفربول المتوقع أمام فريق آرسنال اليوم

يتوقع أن يكون فى حراسة المرمى اللاعب : أدريان.

يتوقع أن يكون فى خط الدفاع اللاعب : نيكو ويليامز ، كوميتيو ، ريس ويليامز.

يتوقع أن يكون فى خط الوسط اللاعب : ميلنر ، جونز ، جرويتش .

يتوقع أن يكون فى خط الهجوم اللاعب : شاكيري ، جوتا ، أوريجي ، مينامينو