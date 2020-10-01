يلا شوت توادي مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر كورة جول

يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا في الثامنة مساء اليوم الخميس، على فريق المصرى البورسعيدى في استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى، وهي المباراة التي تشهد الظهور الأول للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك والذي تولى المهمة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب التعاون السعودى.

يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثانى في جدول الترتيب برصيد

61 نقطة جمعها من 30 مباراة ، حيث حقق الفوز في 18 مباراة ، وتعادل في 7 مباريات وخسر 5 مباريات ، واحرز لاعبوه 44 هدف وتلقت شباكه 25 هدف ، بينما يدخل المصري المباراة محتلا المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة، واحرز لاعبوه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.

ويبحث الزمالك عن الفوز للحفاظ علي المركز الثاني في جدول الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز والمقاولون العرب، بينما يعاني المصري من تذبذب النتائج مما يجعله قريب من دائرة الخطر في جدول الدوري.