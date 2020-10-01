يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة وسلتا فيغو” في إحدى مباريات اليوم الخميس 1-10-2020 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
تُنقل مباراة “برشلونة وسلتا فيغو” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق “علي محمد علي”.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، على ملعب بالايدوس.
سيسعى فريق برشلونة إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإسباني هذ الموسم بعد انتصاره في الجولة الماضية على “فياريال”.
ويتواجد برشلونة في المركز العاشر برصيد 3 نقاط وله مباراتين مؤجلتين عن الجولة الأولى والثانية.
في المقابل لعب سلتا فيغو 3 مباريات جمع منها 5 نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى امام “أيبار” وفاز في الثانية على “فالنسيا”، وتعادل في الثالثة والاخيرة امام “بلد الوليد”.
اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وسلتا فيغو اليوم
..
كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وسلتا فيغو في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.