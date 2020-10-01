بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وسلتا فيغو في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “برشلونة وسلتا فيغو” في إحدى مباريات اليوم الخميس 1-10-2020 ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

تُنقل مباراة “برشلونة وسلتا فيغو” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق “علي محمد علي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، على ملعب بالايدوس.

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سيسعى فريق برشلونة إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإسباني هذ الموسم بعد انتصاره في الجولة الماضية على “فياريال”.

ويتواجد برشلونة في المركز العاشر برصيد 3 نقاط وله مباراتين مؤجلتين عن الجولة الأولى والثانية.

في المقابل لعب سلتا فيغو 3 مباريات جمع منها 5 نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى امام “أيبار” وفاز في الثانية على “فالنسيا”، وتعادل في الثالثة والاخيرة امام “بلد الوليد”.

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