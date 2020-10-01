بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول وارسنال” في إحدى مباريات اليوم الخميس 1-10-2020 ضمن دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كأس كاراباو”.

تُنقل مباراة “ليفربول وارسنال” على بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “يوسف سيف”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:45بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، على ملعب آنفيلد روود.

تأهل ليفربول إلى هذا الدور على حساب فريق “لينكولن سيتي” بعدما تغلب عليه بنتيجة (7-2) في المباراة التي أقيمت على ملعب “بنك سينسيل”.

في المقابل صعد “ارسنال” على حساب “ليستر سيتي” بعدما فاز عليه بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على “ووكرز”.

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