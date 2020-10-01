بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الزمالك والمصري البورسعيدي” في إحدى مباريات اليوم الخميس 1-10-2020 ضمن الجولة 31 من الدوري المصري.

تُنقل مباراة “الزمالك والمصري البورسعيدي” على قناة أون تايم سبورت HD، بصوت المعلق “حاتم بطيشة” على القناة الصوتية الأولى، و”مؤمن حسن” على القناة الصوتية الثانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب برج العرب.

تعد مواجهة الزمالك امام المصري هي الأولى للمدير الفني الجديد للفارس الأبيض “جايمي باتشيكو” الذي تابع المباراة الماضية أمام “الجونة” من مقاعد الجماهير.

وسيسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة الحفاظ على المركز الثاني الذي يحتله برصيد 61 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الثالث “بيراميدز”، وبفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الرابع “المقاولون العرب”.

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في المقابل يتطلع “المصري البورسعيدي” إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه على فريق “أسوان” في الجولة الماضية.

ويتواجد المصري في المركز 13 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن المركز 14 والذي يقبع فيه “وادي دجلة”.

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الزمالك 0-0 المصري

ملعب القاهرة الدولي

الدوري المصري (الجولة 31)

تبدأ في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

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