عاجل | نتيجة قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021/2020 “ميسي يواجه رونالدو”

أسفرت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021/2020، التي سُحبت مساء اليوم في مدينة نيون السويسرية بحضور الأسطورة ديديه دروجبا، عن وقوع برشلونة الإسباني في المجموعة السابعة التي تضم البطل القياسي للدوري الإيطالي “يوفنتوس“.

وسيصطدم ميسي بمنافسه الرئيسي على الجوائز الفردية خلال السنوات الـ 12 الماضية “كريستيانو رونالدو” الذي قرر الاستمرار مع يوفنتوس رغم فشله في جلب لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين من بعد رحيله عن ريال مدريد.

ويتزعم البطل القياسي لدوري أبطال أوروبا “ريال مدريد” المجموعة الثانية التي ضمت أندية شاختار دونيتسك الأوكراني والإنتر الإيطالي وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

أما حامل اللقب “بايرن ميونخ” فسيواجه أتلتيكو مدريد الإسباني وريد بول سالزبورج النمساوي ولوكوموتيف موسكو في المجموعة الأولى.

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ووضع فريق النجم المصري محمد صلاح “ليفربول” في المجموعة الرابعة مع أندية أياكس أمستردام الهولندي وأتالانتا الإيطالي، والوافد الجديد الذي يشارك لأول مرة “ميتييلاند” من الدرنمارك.

ويشارك كذلك فرينكفاروزي المجري للمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وسيتواجد في مجموعة يوفنتوس وبرشلونة ودينامو كييف ضمن المجموعة السابعة.

أما المشارك الثالث لأول مرة في التاريخ “كراسنودار” فقد وقع في المجموعة الخامسة التي تضم إشبيلية وتشيلسي ورين.

وشهد حفل سحب القرعة، توزيع جوائز الأفضل لعام 2020 من يويفا، ونال مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي جائزتي أفضل مهاجم وأفضل لاعب في القارة بعد منافسته للاعب مانشستر سيتي كيفين دي بروينه وزميله في بايرن ميونخ مانويل نوير.

والتالي نتيجة قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021/2020