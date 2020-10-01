سوق الانتقالات | مانشستر يونايتد يحاول ضم جناح برشلونة بعد فشل التعاقد مع سانشو

يحاول نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع الجناح الفرنسي “عثمان ديمبيلي” بنظام الإعارة مع أحقية الشراء نهاية الموسم بعد إنتكاسة صفقة نجم دورتموند الألماني، الدولي الانجليزي جادون سانشو.

ووفقاً لإذاعة “راديو كتالونيا ” فإن برشلونة منفتح على فكرة إعارة عثمان ديمبيلي نظراً لغياباته المتكررة بداعي الإصابة و بهدف تقليل فاتورة الأجور من أجل المحاولة مع مهاجم ليون الفرنسي، الهولندي ممفيس ديباي.

ويضيف نفس المصدر أن الدولي الفرنسي متردد حتى الآن في قبول الخروج من برشلونة او لا، حيث أنه كان رافضاً للفكرة شهر يونيو الماضي عند تقدم بطل إنجلترا ليفربول بطلب إستعارته لموسم واحد.

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ولم يشارك ديمبيلي في الفريق الأول لبرشلونة منذ نوفمبر – ولم يلعب على الإطلاق تحت قيادة المدرب السابق “كيكي سيتين” – بسبب إصابات طويلة الأمد بينما أفسدت لياقته مشواره في كامب نو منذ انتقاله من دورتموند في 2017.

عثمان ديمبيلي الذي ابتلي بالاصابات منذ انتقاله الى الكامب نو في صيف عام 2017 خرج في الدقيقة 25 من مواجهة برشلونة امام فريقه السابق دورتموند في أواخر نوفمبر ولم يظهر منذ ذلك الحين.

وشارك ديمبيلي في 74 مباراة مع برشلونة وسجل 19 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة، كما أنه عانى من سبع إصابات عضلية في ثلاث سنوات مع البلوجرانا.

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