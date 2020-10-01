فيورنتينا يقطع الطريق على يوفنتوس والإنتر بشأن كييزا

أكّد مدرب فيورنتنا، بيبي ياكيني، في تصريحات اليوم الخميس على ألتزام لاعبه فريدريكو كييزا بقميص الفريق ورغبته في الأستمرار مع نادي مدينة فلورنسا خلال مجريات الموسم الحالي.

“إنه ملتزم تمامًا تجاه الفيولا، حتى منذ أن كان لاعبًا في الناشئين، إنه من إنتاج مدرسة فيورنتينا وهو بخير معنا”. هكذا تحدث المدرب الأصلع.

تصريحات ياكيني جاءت في الوقت الذي تناثرت فيه الأنباء عن اقتراب كييزا (22 عامًا) من الانتقال إلى أحد أندية الشمال الإيطالي، وبالأخص إنتر ميلانو ويوفنتوس.

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ينقضي عقد الجناح الموهوب صيفية 2022 ولا مؤشرات بعد حول نيته لإبرام تعاقد جديد مع الفيولا، بيد أن ياكيني أصّر في تصريحاته أن كييزا ملتزم تجاه فيورنتينا.

رئيس النادي، روكو كوميسيو، قال قبل أسابيع أنه منفتح على بيع كييزا إلى الأندية الراغبة في نيل خدماته، شريطة تحصيل رسوم مناسبة وحددت الصحافة مبلغ 50 مليون يورو.

ولا يخفي على أحد رغبة الإنتر ويوفنتوس بالأخص في التعاقد مع اللاعب الدولي الإيطالي، الذي سجّل هدفًا وقدّم تمريرة حاسمة خلال أول جولتين من الكالتشيو بالموسم الحالي.