سوق الانتقالات | رسميًا.. برشلونة يعلن تعاقده مع ظهير أياكس “سيرجينو ديست”

كشف نادي برشلونة عن تعاقده رسميًا مع ظهير أياكس الشاب “سيرجينو ديست” لخمس سنوات مقابل 21 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين تدفع كمتغيرات حسب عطاءات اللاعب.

وأعلن برشلونة على صفقة الظهير الأمريكي في بيان رسمي جاء فيه : ” توصل برشلونة واياكس إلى اتفاق بشأن سيرجينو ديست مقابل مبلغ 21 مليون يورو و 5 مليون في المتغيرات”.

وأضاف : “اللاعب الأمريكي سيستمر مع نادي برشلونة لمدة 5 مواسم وستبلغ قيمة الشرط الجزائي الخاص به 400 مليون يورو”.

وختم البيان : ” يوم الجمعة مع الساعة 1:45 مساءً بالتوقيت المحلي، سيتم تقديم الوجه الجديد على الهواء مباشرة على Barça TV وبعد ذلك سيعقد مؤتمرا صحفيا”.

من هو سيرجينو ديست؟

ولد سيرجينو ديست في 3 نوفمبر 2000 في ألميرا (هولندا) ، وهو لاعب دولي أمريكي، وظهير أيمن شاب يتمتع بمستقبل مشرق.

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واحتاج اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى عام واحد فقط ليصبح لاعب أياكس لا جدال عليه في موسم 2019/20.

ويلعب ديست مع أياكس منذ عام 2012، قادمًا من فريق مسقط رأسه، حيث لعب للفئات العمرية للنادي وارتقى في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول.

وبدأ ديست كجناح في “المير سيتي”، وفي سن 12 انتقل إلى أياكس، ولعب في مركز الظهير الأيمن لتعويض إصابة زميله في الفريق.

وفي سن 18 سنة وأثناء اللعب في نادي أياكس تحت 19 عامًا، وقع سيرجينو عقده الأول مع فريق أياكس (ب) وكان ظهوره الاحترافي لأول مرة في 15 أكتوبر 2018 ضد فريق إيندهوفن، وفي غضون 6 أشهر، فتح له تقدمه السريع الأبواب أمام الفريق الأول.

وفي 27 يوليو 2019، لعب ديست أول مباراة له مع أياكس في كأس السوبر الهولندي، حيث أغرى شغفه وقدراته الفردية مدرب أياكس “إيريك تن هاج”، الذي جعله يلعب 35 مباراة الموسم الماضي، منها 27 كأساسي، سجل خلالها هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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