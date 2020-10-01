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قرعة دوري أبطال أوروبا.. لحظة بلحظة

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عمر خالد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة .. لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام الأن قرعة دوري أبطال أوروبا في العاصمة السويسرية جنيف، وسط إجراءات إحترازية بسبب فيروس .

وجاء المجموعة الأولى حتى الأن:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ - أتليتكو مدريد - ريد بول سالزبرج – لوكوموتيف موسكو

المجموعة الثانية: – شاختار - إنتر ميلان - بوروسيا مونشنجلادباخ

المجموعة الثالثة: بورتو - مانشستر سيتي – أولمبياكوس - مارسيليا

المجموعة الرابعة: - أياكس – أتالانتا - ميتييلاند

المجموعة الخامسة: إشبيلية - – كراسنودار - ستاد رين ا

لمجموعة السادسة: زينيت سان بيترسبرج - بوروسيا دورتموند – لاتسيو – كلوب بروج

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المجموعة السابعة: يوفنتوس – - دينامو كييف - فرينكفاروزي

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد - ريد بول لايبزج - اسطنبول بشاكشهير

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    103,198

  • تعافي

    96,494

  • وفيات

    5,930

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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