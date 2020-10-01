شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري أبطال أوروبا.. لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام الأن قرعة دوري أبطال أوروبا في العاصمة السويسرية جنيف، وسط إجراءات إحترازية بسبب فيروس كورونا. وجاء المجموعة الأولى حتى الأن: المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ - أتليتكو مدريد - ريد بول سالزبرج – لوكوموتيف موسكو المجموعة الثانية: ريال مدريد – شاختار - إنتر ميلان - بوروسيا مونشنجلادباخ المجموعة الثالثة: بورتو - مانشستر سيتي – أولمبياكوس - مارسيليا المجموعة الرابعة: ليفربول - أياكس – أتالانتا - ميتييلاند المجموعة الخامسة: إشبيلية - تشيلسي – كراسنودار - ستاد رين ا لمجموعة السادسة: زينيت سان بيترسبرج - بوروسيا دورتموند – لاتسيو – كلوب بروج Advertisements المجموعة السابعة: يوفنتوس – برشلونة - دينامو كييف - فرينكفاروزي المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد - ريد بول لايبزج - اسطنبول بشاكشهير الوضع في مصر

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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