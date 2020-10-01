شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر كورونا.. تأجيل مباراة جنوي وتورينو في «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجلت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، مباراة الجولة الثالثة بدوري الدرجة الأولى، بين جنوى وتورينو، المقررة السبت المقبل.

وذلك بعدما أعلن جنوى الكشف عن 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بين لاعبيه والجهاز الفني. وأكد تورينو القرار في بيان رسمي مقتضب، نشره عبر حسابه على "تويتر".

ويعد جنوى أكثر الفرق الإيطالية تأثرا بكورونا، بإصابة 11 لاعبا وأربعة من اعضاء الجهاز الفني بالفيروس التاجي. وكان رئيس جنوى، إنريكو بريزيوسي، قد طالب أمس الأربعاء علنا، بتأجيل مواجهة تورينو، الأمر الذي وافقت عليه اليوم رابطة الدوري.