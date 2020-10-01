شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر كورونا.. تأجيل مباراة جنوي وتورينو في «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجلت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، مباراة الجولة الثالثة بدوري الدرجة الأولى، بين جنوى وتورينو، المقررة السبت المقبل.
وذلك بعدما أعلن جنوى الكشف عن 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بين لاعبيه والجهاز الفني. وأكد تورينو القرار في بيان رسمي مقتضب، نشره عبر حسابه على "تويتر".
ويعد جنوى أكثر الفرق الإيطالية تأثرا بكورونا، بإصابة 11 لاعبا وأربعة من اعضاء الجهاز الفني بالفيروس التاجي. وكان رئيس جنوى، إنريكو بريزيوسي، قد طالب أمس الأربعاء علنا، بتأجيل مواجهة تورينو، الأمر الذي وافقت عليه اليوم رابطة الدوري.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
103,198
-
تعافي
96,494
-
وفيات
5,930
كانت هذه تفاصيل خبر بأوامر كورونا.. تأجيل مباراة جنوي وتورينو في «الكالتشيو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.