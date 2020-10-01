شكرا لقرائتكم خبر عن رونالد كومان يطرد ماتيوس فرنانديز من «كامب نو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع "ماركا" الإسباني، خروج ماتيوس فرنانديز، لاعب برشلونة من حسابات مدربه الهولندي رونالد كومان، خلال الموسم الجاري، الأمر الذي جعل اللعب الكتالوني يفكر في الرحيل لأحد أندية الوسط بالدوري الإسباني قبل غلق باب الانتقالات الصيفية المتبقي عليها أربعة أيام.
وأضاف التقرير، أن المدرب الهولندي، طالب لاعب بالبحث عن عرض خلال الفترة القصيرة المتبقية من الميركاتو الصيفي حتى لايكون مصيره الجلوس على الدكة أو الجلوس في المدرجات.
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