شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. برشلونة يتعاقد مع سيرجينيو دست 5 مواسم بشرط جزائي 400 مليون يوور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد نادي برشلونة، اليوم الخميس، رسميا مع الأمريكي سيرجينيو دست الظهير الأيمن لأياكس أمستردام الهولندي. وقال برشلونة، خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، أنه توصل لاتفاق مع أياكس على ضم دست مقابل 21 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات إضافية.

وأضاف البيان: "اللاعب سيوقع على عقد يمتد لـ5 مواسم، حتى نهاية موسم 2024-2025 وبشرط جزائي بقيمة 400 مليون يورو". ويتم تقديم دست للجماهير ووسائل الإعلام، غدا.