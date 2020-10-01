شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينو ينعش خزينة ليفربول بخمس ملايين يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة "ميرور" البريطانية، إن نادي ليفربول الإنجليزي ستتنعتش خزائنه بملبغ مالي ممميز يبلغ 5 ملايين يورو جديدة، حال مشاركة كوتينيو مع البارسا في 14 مباراة أخرى.

وأضاف التقرير، هذا الأمر سيحدث في القريب العاجل خاصة في ظل اهتمام المدرب الهولندي رونالد كومان باللاعب البرازيلي، ورغبته في إعادته لمستواه السابق، الذي ظهر به قبل انتقاله للنادي الكتالوني.