شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يسلم موسيمانى تقرير عن الفريق الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، تجهيز تقرير شامل عن الفريق والمصابين لتقديمة الى موسيمانى المدير الفنى الجديد المقرر تسلمه مهام عمله رسميا غدا الجمعة وذلك لدراستة والتعرف على الفريق مع جهازه المعاون وينتظر أن يقوم عبد الحفيظ بتعريف المدرب على اللاعبين قبل انطلاق المران المسائى غدا الجمعة.

و يضم الجهاز الفنى الجديد للفريق مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء. كما ينضم للجهاز سامي قمصان كمدرب مساعد، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى واللذان تم الا‘بقاء عليهما، مع استمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة فضلا عن إستمرار الجهاز الطبى.