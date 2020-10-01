شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الزمالك: انتصرنا في عودة دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، إن ناديه انتصر في قضيته المشروعة وحقه الطبيعي في عودة دوري اليد.

وأضاف عبد الفتاح، كنت واثق من قرار الاتحاد بعودة البطولة ولكن كنا نريد موعد محدد وشروط ونظام المسابقة وكان الاتحاد المصرى لكرة اليد قد اعلن مواعيد المبارايات المتبقية لحسم دورى المحترفين لكرة اليد موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩.

ومن المنتظر أن يلعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ١٢ نوفمبر المقبل مع نظيره سبورتنج الساعة الثانية عصرا على صالة نادى الزمالك ويوم ١٣ نوفمبر مع الأهلي الساعة السادسة مساء على صالة 6 أكتوبر الدولية.يذكر أن الزمالك يحتل صدارة جدول الدوري هذا الموسم برصيد ٣٤ نقطة بفارق نقطتين عن منافسه التقليدي الأهلي.

وكان اتحاد اليد أجل مواعيد حسم الموسم الحالي لحين معرفة مواعيد بطولة إفريقيا للأندية فيما انطلق الموسم الجديد لليد للمحترفين والذي استهله الزمالك بالفوز على سموحة بنتيجة ٢٧/٣٣ من يومين.