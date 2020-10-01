شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد.. وختام الدوري في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأجيل بطولة افريقيا للأندية لكرة اليد .. وختام الدوري في نوفمبر

اكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد انه تم تاجيل موعد اقامة منافسات بطولة افريقيا للاندية لشهر ابريل القادم لتقام عقب منافسات كاس العالم للرجال التى سوف تسضيفها مصر على ملاعبها فى يناير المقبل ، وبناء عليه تم تحديد موعد نهائيات الدورى للموسم السابق 2019 / 2020 لتقام يومى 12 ، 13 نوفمبر وذلك موعدا مبدءيا لحين التواصل مع التليفزيون لاذاعة المبارايات فى ذلك الوقت فى حالة عدم تعارض تلك المواعيد مع موعد اذاعة مباريات كرة القدم سيتم تاكيد الموعد او تغيريه

الجدير بالذكر أن البطولة الافريقية كان من المقرر ان يستضيفها الاتحاد المصري في شهر نوفمبر المقبل لتكون تجربة حقيقية للصالات التي ستستضيف مباريات بطولة العالم في يناير.

وتستعد مصر حاليا لاستضافة كاس العالم للكبار في الفترة من ١٤ وحتى ٣١ يناير المقبل..

علي جانب آخر واصل منتخب اليد برنامجه التدريبي تحت إشراف مدربه الاسباني روبيرتو جارسيا وخاض منتخبنا برنامج أشغال شاقة بدأ بشكل تصاعدي بالغردقة لضمان عدم تعرض لاعبيه للإصابة خاصة بعد فترة توقف طويلة بسبب الكورونا ابتعد فيها اللاعبين عن الملعب وأثرت بشكل كبير علي برنامج اعداد المنتخب .

علي صعيدا أخر قرر الاتحاد الدولى لكرة اليد زيادة عدد اللاعبين المسموح به لكل منتخب ببطولة العالم القادمة فى مصر وسيسمح لكل فريق بـقيد عدد 20 لاعباً بدلاً من 18 في القائمة النهائية مع تسجيل 16 لاعبا في المباراة.

يأتى ذلك الإجراء لزيادة أعداد المنتخبات المشاركة بمجموعة أكبر من اللاعبين حيث سيكون لديها المزيد من اللاعبين البدلاء في حالة حدوث أي مشكلة صحية لاى لاعب.

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وقرر الإتحاد الدولي تطبيق هذا القرار بزيادة عدد اللاعبين على هذه النسخة فقط من بطولة العالم السابعة والعشرين للرجال لكرة اليد التي تستضيفها مصر