شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب ينفي وجود خلاف أو أزمة مع رمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي الجهاز الفين للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري وجود اي أزمة او خلاف مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي . وقال عضو بارز بالجهاز الفني - رفض ذكر اسمه- رمضان صبحي لاعب كبير ومؤثر في المنتخب ولا يوجد اي موقفه ضده سواء من الجهاز الفني او مدير المنتخب محمد بركات علي خلفية رحيله عن الأهلي وانضمامه لبيراميدز مؤكدا ان المنتخب يتعامل مع جميع لاعبي الدوري من منظور واحد وهو اداء وتالقه في المباريات ومدي استفادة المنتخب بضمه لاي معسكر من عدمه. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهاز المنتخب ينفي وجود خلاف أو أزمة مع رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.