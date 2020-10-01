شكرا لقرائتكم خبر عن حكم سابق: كنت بزعل لما أدي هادي خشبة وحازم إمام إنذار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولي السابق أنه عاصر العديد من الأجيال من لاعبي الدوري وأن هناك العديد من اللاعبين الذين يحتفظ معهم بذكريات طيبة وفي مقدمتهم ثنائي الأهلي والزمالك هادي خشبة وحازم إمام.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية : كنتب بزعل جدا لما اشهر الكارت الأصفر وأدي إنذار لهادي خشبة او حازم إمام

وتابع: هادي وحازم الأكثر أدبا بين جميع اللاعبين الذين عاصرتهم وكانا يتقبلان الامر بصدر رحب ودون غضاضة ومع ذلك منت بزعل لما ادي اي منهم انذار