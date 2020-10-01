شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يزاحم نجوم أوروبا فى قائمة منتخب المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - زين أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، قائمة المنتخب المغربى، التى أعلنها المدرب البوسنى، وحيد خليلهودزيتش، لخوض المباراتين الوديتين، أمام السنغال يوم 9 من الشهر الجارى، والكونغو الديموقراطية يوم 13 من نفس الشهر.

المثير للإهتمام ان نجم الزمالك هو اللاعب الوحيد المحترف فى قارة افريقيا فى قائمة المدرب البوسنى المكونة من 26 لاعب، اختار المدير الفنى للمنتخب المغربى، 25 لاعبا محترفا فى الفرق الأوروبية بالإضافة لبن شرقى، وهو ما يكشف عن اقتناع المدرب بإمكانيات اللاعب وانه يتابع جميع اللاعبين وليس المحترفين فى الدوريات الأوروبية فقط.