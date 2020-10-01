شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق: محمد إبراهيم يتمني العودة للقعلة البيضاء ولن ينتقل للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه علي تواصل دائم مع محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة ونجم الزمالك السابق وانه تربطه به علاقة صداقة قوية للغاية

وقال عبد الملك، إن محمد إبراهيم يتمني العودة لبيته وناديه الزمالك وإذا عرض عليه نادي الزمالك العودة فلن يتردد لحظة واحدة ف يالعودة للقلعة البيضاء.

وأكد عبد الملك أن محمد إبراهيم لن ينضم للنادي الأهلي وإذا خير بين الأهلي والزمالك سيختار الزمالك مهما كانت الإغراءات المالية من النادي الأهلي الذي سبق وتفاوض معه واللاعب رفض.