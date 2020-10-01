شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة تمنع حضور الجماهير الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس ادارة الاتحاد برئاسة د .محمد عبد العزيز غنيم عدم حضور الجمهور فى منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا في منافسات الموسم الجديد المقرر انطلاقه 7 نوفمبر المقبل وذلك لتقليل الأعداد كإجراء احترازى لحماية المنافسين من فيروس كورونا المستجد، واشترط اتحاد الملاكمة والتنبيه على جميع اللاعبين ضرورة الحصول على شهادة طبية معتمدة من الأندية بشأن سلبية فيروس كورونا حين بدء نشاط الموسم الجديد.

وأكد رئيس اتحاد الملاكمة إلزام الحكام والمدربين والإداريين بضرورة ارتداء الكمامة فى منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فيما استقر اتحاد الملاكمة أيضاً على حضور مدرب واحد فقط يصاحب كل فريق فى المنافسات

وأكد رئيس اتحاد الملاكمة اتباع هذه الإجراء الاحترازيه وفق ماجاء بالاتحاد الدولى للعبة فى الموسم الجديد بشأن ميزان اللاعبين، مشيرا إلى أن كل لاعب سيخضع للميزان قبل المنافسة مباشرة وليس قبل اللعب ب ٢٤ ساعة كما كان متبع من قبل

وقال الدكتور غنيم إن نظام الميزان مسبقا كان يتم قبل المنافسة فى يوم واحد لجميع اللاعبين، إلا أن الاتحاد الدولى فضل إجرار كل لاعب للميزان قبل المنافسة للتباعد الاجتماعى الخاص بفيروس كورونا كإجراء احترازى.

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وسوف يكون انطلاق الموسم المحلى الجديد 2020 / 2021 يوم 7 نوفمبر المقبل ببطولة الجمهورية للسيدات، على أن تستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر بمركز شباب المعادى، حيث إنه سيتم اعتماد خطة الموسم الجديد فى الجمعية العمومية المحدد لها شهر أكتوبر المقبل.

كما حدد مسئولو اتحاد الملاكمة يوم 31 أكتوبر المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد، لمناقشة الميزانية والحساب الختامى واعتماد خطة نشاط الموسم الجديد بحضور مندوبى الأندية ممن لهم حق الحضور، والبالغ عددهم 30 ناديا.

و كشف رئيس اتحاد الملاكمة عن قيمة قيد لاعبى الأندية بواقع 10 جنيهات للناشئين و20 جنيها للشباب و30 جنيها للاعب الدرجة الأولى ، وقال غنيم إن الإتحاد لا ينوى مطلقا زيادة هذه القيمة من أجل توسيع قاعدة اللعبة فى جميع الأندية و المحافظات خلال المرحلة المقبلة.

واختم د محمد عبد العزيز غنيم تصريحاته ، عن أحقية 30 ناديا فى حضور الجمعية العمومية العادية لمناقشة الميزانية، وفقا لما حددته اللجنة الاولمبية بعد اقصاء مراكز الشباب.