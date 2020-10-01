شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يقود الأهلى أمام المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد النادى الأهلى غدا الجمعة مؤتمر صحفى ظهر غدا الجمعة للاعلان عن صفقة التعاقد مع موسيمانى على أن يحضر المدرب الجديد تدريبات الفريق المقررة مساء نفس لايوم على ملعب مختار التتش إستعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقررة الأحد المقبل بالدورى الممتاز، للتعرف على عناصر الفريق والمساعدين، وسيكون المدرب الجديد متواجد على مقاعد الجهاز الفنى فى المباراة المقبلة لقيادة الفريق .
وأعلن الاهلى عن تعاقده مع موسيمانى لمدة موسمين بشروط ويحصل على راتب شهرى 120 الف دولار شاملة رواتب الجهاز المعاون.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
103,198
-
تعافي
96,494
-
وفيات
5,930
كانت هذه تفاصيل خبر موسيمانى يقود الأهلى أمام المقاولون العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.