شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يقود الأهلى أمام المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد النادى الأهلى غدا الجمعة مؤتمر صحفى ظهر غدا الجمعة للاعلان عن صفقة التعاقد مع موسيمانى على أن يحضر المدرب الجديد تدريبات الفريق المقررة مساء نفس لايوم على ملعب مختار التتش إستعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقررة الأحد المقبل بالدورى الممتاز، للتعرف على عناصر الفريق والمساعدين، وسيكون المدرب الجديد متواجد على مقاعد الجهاز الفنى فى المباراة المقبلة لقيادة الفريق .

وأعلن الاهلى عن تعاقده مع موسيمانى لمدة موسمين بشروط ويحصل على راتب شهرى 120 الف دولار شاملة رواتب الجهاز المعاون.