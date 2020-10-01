شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الخطيب يرفض ضم محمد إبراهيم للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عضو بارز في لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عن مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه صرف ادارة الأهلي النظر عن التفاوض مع محمد إبراهيم لاعب المقاصة والتراجع عن فركة ضمه لصفوف الفريق في الموسم المقبل.
وقال عضو اللجنة أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس اللجنة رفض انضمام محمد إبراهيم للقلعة الحمراء لعدم حاجة الفريق له .
وتابع: إدارة الأهلي لن تدخل في اي مفاوضات مع لاعبين من الزمالك سوءا حاليين او سابقين بالفريق ويلعبون لأندية أخري حاليا مثل محمد إبراهيم
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