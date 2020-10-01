شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب المصري يتمسك بإقامة بطولة شمال أفريقيا في نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن الجبلاية أرسلت خطاباً لاتحاد شمال أفريقيا رفضت فيه تأجيل موعد تصفيات شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس في السابع من نوفمبر لمنتخبات الشباب بإقامتها فى الموعد المحدد مسبقاً

ينتظر الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين الرد النهائي من اتحاد شمال أفريقيا في السادس من اكتوبر لحسم الموعد النهائي لتحديد برنامج الإعداد وتوقيتات المباريات الودية خلال الشهر الجاري

يذكر ان منتخب مصر للشباب يشارك مع منتخبات تونس والجزائر والمغرب وليبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا بموريتانيا مارس 2021 حيث يتأهل اصحاب المركز الأول والثاني الي بطولة الأمم الأفريقية مباشرة