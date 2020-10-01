شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يقود خط وسط الزمالك بدلا من حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك علي الاعتماد علي إمام عاشور لقيادة خط وسط الفريق اليوم في مباراته المهمة أمام نظيره المصري البورسعيدي ويلتقي الابيض مع نظيره البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون لبطولة الدوري والمقررة في الثامنة مساء علي ارض ملعب استاد الجيش ببرج العرب ويعتمد باتشيكو علي عاشور بجوار فيرجاني ساسي لتعويض غياب طارق حامد الذي فضل الجهاز الفني منحه راحة سلبية بسبب الإجهاد الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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