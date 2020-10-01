شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد اليد: تأجيل إقامة بطولة أفريقيا للأندية لأبريل القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد على تأجيل إقامة منافسات بطولة أفريقيا للأندية لشهر أبريل القادم لتقام عقب منافسات كأس العالم للرجال التى سوف تستضيفها مصر على ملاعبها فى يناير المقبل، وبناء عليه تم تحديد موعد نهائيات الدورى للموسم السابق 2019 / 2020 لتقام يومى 12، 13 نوفمبر وذلك موعدا مبدئيا لحين التواصل مع التليفزيون لإذاعة المباريات فى ذلك الوقت فى حالة عدم تعارض تلك المواعيد مع موعد إذاعة مباريات كرة القدم سيتم تأكيد الموعد أو تغييره.

وتشهد جولة 12 نوفمبر فى نهائيات دورى كرة اليد، لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين، طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك .

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

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وتستعد مصر حاليا لاستضافة كاس العالم للكبار فى الفترة من 14 وحتى 31 من شهر يناير المقبل حيث يواصل منتخب اليد برنامجه التدريبى تحت إشراف مدربه الإسباني روبيرتو جارسيا وخاض المنتخب معسكر بالغردقة لضمان عدم تعرض لاعبيه للإصابة خاصة بعد فترة توقف طويلة بسبب الكورونا ابتعد فيها اللاعبين عن الملعب وأثرت بشكل كبير على برنامج اعداد المنتخب .

بينما قرر الاتحاد الدولى لكرة اليد، زيادة عدد اللاعبين المسموح به لكل منتخب ببطولة العالم القادمة فى مصر وسيسمح لكل فريق بـقيد عدد 20 لاعباً بدلاً من 18 فى القائمة النهائية مع تسجيل 16 لاعبا فى المباراة، يأتى ذلك الإجراء لزيادة أعداد المنتخبات المشاركة بمجموعة أكبر من اللاعبين حيث سيكون لديها المزيد من اللاعبين البدلاء فى حالة حدوث أى مشكلة صحية لأى لاعب وقرر الإتحاد الدولى تطبيق هذا القرار بزيادة عدد اللاعبين على هذه النسخة فقط من بطولة العالم السابعة والعشرين للرجال لكرة اليد التى تستضيفها مصر.