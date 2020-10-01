شكرا لقرائتكم "العربى ومرعى" لاعبا الأهلى والزمالك ينضمان لمعسكر منتخب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنضم اليوم الثنائى العربى بدر لاعب خط وسط النادى الأهلى، وياسين مرعى لاعب خط وسط الزمالك إلى معسكر منتخب الشباب المفتوح المقام حاليا باستاد القاهرة الدولى، ووقرر ربيع ياسين المدير الفني مشاركة اللاعبين لمدة 45 دقيقة من المباراة الودية المقررة اليوم أمام اتحاد الشرطة في ختام الأسبوع الثاني من المعسكر الحالى.. وكان الفريق قد تعادل في الأسبوع الماضى سلبيا أمام المصرية للاتصالات فى إطار الاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بموريتانيا مارس 2021.

على صعيد متصل، تلقى اتحاد الكرة المصري خطابًا من اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لتأجيل موعد تصفيات شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20سنةً لشهر ديسمبر المقبل بدلًا من السابع من نوفمبر، حيث أوضح محمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا رغبة بعض المنتخبات في التأجيل لمدة شهر على أن يتلقى الرد من الاتحادات قبل الخامس من أكتوبر المقبل.

واستدعى ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنةً خمسة لاعبين للانضمام للمعسكر المفتوح المقام حاليا بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة، واللاعبون هم هشام شعبان من نادي مصر للمقاصة وحسام حسن من غزل المحلة وعادل نيمار من الاتحاد السكندري وهاشم عبد العظيم وفاضل شريف من الإنتاج الحربي.

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فيما قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة صرف مكافآت منتخب الشباب مواليد 2001 ، بالكامل خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل والخاص بدورة الإسكندرية الودية والمباريات الودية التي خاضها الفريق في الفترة الماضية وذلك تحفيزًا لهم قبل المشاركة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا، وتوصل الجهاز الإداري لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة عادل محفوظ، لاتفاق مع فريق اتحاد الشرطة على إقامة مباراة ودية مع الفراعنة الصغار بعد غدٍ الخميس، على أن تقام المباراة في تمام الرابعة عصرًا على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، ويستعد المنتخب لخوض تصفيات شمال أفريقيا التى تنطلق فى نوفمبر المقبل بتونس والمؤهلة لكأس الأمم الافريقية العام المقبل فى موريتانيا.

وتسببت انتخابات مجلس النواب المصرى المقرر إقامتها يومى 24 و25 أكتوبر المقبل في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، حيث كان من المقرر أن يواجه المنتخب نظيره السعودي أو المنتخب البحريني في الفترة من 20 إلى 25 من نفس الشهر، لكن تم تأجيلها، ومن المنتظر أن يقوم عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001 بمخاطبة تلك المنتخبات لتعديل موعد المباريات بسبب ظروف إقامة الانتخابات الخاصة بالبرلمان المصري.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح باستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى نهاية الشهر الجارى استعدادًا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.