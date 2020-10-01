شكرا لقرائتكم تعرف على موعد ظهور بيتسو موسيماني الأول في النادي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بمقر القلعة الحمراء الجزيرة في الواحدة ظهر غد الجمعة، لتفقد منشآت النادي وخاصة ملعب مختار التتش قبل خوض مشواره رسمياً مع بطل الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ومن المقرر أن يحضر المدرب الجنوب افريقي لمقر النادي الأهلي لزيارة عدد من المنشاءات والتعرف أكثر على تاريخ القلعة الحمراء وزيارة دولاب البطولات وغيرها من الأمور التي تحرص إدارة الشياطين الحمر على تعريف المدرب الجديد عليها قبل تولي المهمة.

يضم التشكيل النهائي للجهاز الفني للجديد للاهلي بعد تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلفاً للسويسري رينيه فايلر ، كلاً من:

الجنوب أفريقي بيتسو موسماني.. مدير فني

الجنوب أفريقي رولاني مكوينا.. مدرب عام

الجنوب أفريقي كابيلو رانجوجا.. مدرب أحمال

الجنوب أفريقي موسي ماتلابا.. محلل أداء

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البلجيكي ميشيل يانكون.. مدرب حراس

سامي قمصان.. مدرب مساعد

سيد عبد الحفيظ.. مدير كرة

وقرر مجلس إدارة الأهلى، فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على ما جاء فى المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة والتى تضمنت ما يلي :-

1.إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينيه فايلر المدير الفني بما يتفق مع بنود عقده مع النادى، نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتى لم تكن مدرجة فى بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره فى هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة.

2.التعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب أفريقى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غدً الجمعة 2/10/2020 ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، الذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء ، كما ينضم للجهاز سامي قمصان مدرب مساعد والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي واللذان تم الأبقاء عليهما واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.