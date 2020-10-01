شكرا لقرائتكم أحمد كشرى: الفترة المقبلة ستكون حاسمة ولازم نظهر الوجه الحقيقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لأبناء الجنوب من أجل البقاء فى الدورى العام، وخاصة مع مباراة وادى دجلة المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الأسبوع 31 من عمر مسابقة الدورى العام.

وقال كشرى فى تصريحات صحفية: "نسعى بأن يظهر الوجه الحقيقى لفريقنا خلال المباريات الحاسمة القادمة، لاعبونا أبطال ونثق فيهم وإمكاناتهم تؤهلهم للبقاء بالممتاز بجدارة، والجهاز الفنى مسئول مسئولية كاملة عن النتائج وضغط المباريات تسبب فى تذبذب أداء ونتائج كل الفرق وليس أسوان فقط، الإصابات والإيقافات والغيابات فرضت نفسها علينا أمام الجونة والمصرى".

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أضاف مدرب أسوان: "مساندة مجلس الإدارة ولجنة الكرة مسئولية كبيرة تدفعنا لتحقيق هدف البقاء، ودعم الجماهير والوسط الرياضى والإعلامى بأسوان للفريق فى هذه المرحلة الحاسمة أهم دافع وحافز لنا وتعتبر مباراة وادى دجلة وأسوان مباراة بـ 6 نقاط، ففى حالة فوز أبناء الجنوب سيرتفع رصيد أسوان إلى النقطة 37 ويتوقف رصيد دجلة عند النقطة 31، قبل 3 مباريات من نهاية المسابقة، وهو ما يعنى أن أسوان سيكون بحاجة لـ 4 نقاط فقط من أجل حسم البقاء بالدورى الممتاز، وذلك لرفع رصيده إلى النقطة 41، وهو ما لن يتمكن وادى دجلة من الوصول إليه، ففى حالة الخسارة من أسوان وفوزه فى باقى المباريات سيتوقف رصيده عند النقطة 40".

وكان أسوان قد خسر فى مباراة الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى جمعته بالمصرى مساء أمس على ملعب برج العرب، بهدف نظيف، وهى الخسارة الثانية على التوالى لأبناء الجنوب بعد الهزيمة من الجونة بنفس النتيجة فى الجولة 29. ومنذ انطلاق الدور الثانى حقق أسوان عدة نتائج طيبة تحت القيادة الفنية لأحمد كشرى، كان أبرزها ثلاث انتصارات متتالية على حساب الانتاج الحربى وطنطا والزمالك. ويحتل أسوان المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد 30 جولة خاضها أبناء الجنوب، حيث فاز أسوان فى 8 مباريات وتعادل فى 10 وخسر 12 آخرين وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 41 آخرين.