شكرا لقرائتكم وليد العطار يدعو لمقاطعة تويتر بسبب حملات التحريض على العنف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، على رفضه القاطع لأى حملات للعنف أو التخريب، مشددا على أنه يطالب بمقاطعة أى أبواق تدعو لهذه العمليات التخريبية فى مصر خاصة بعدما بدأت الدولة المصرية فى جنى ثمار ثورة 30 يونيو فى مختلف المجالات وهو ما تثبته أرقام ومؤشرات النمو، كما أكد دعمه الكامل لمؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة.

وأوضح العطار لـ"الخليج 365"، إنه يؤيد تماماً مبادرة مقاطعة موقع تويتر الذى تأكد أنه أحد مواطن الفتنة والتخريب بسبب تحريضه على أعمال الشغب والعنف، لافتا إلى يناشد المصريين مقاطعة موقع تويتر أو مواقع تسير على هذا النهج الذى يهدف للتخريب أو هدم الاستقرار وتعطيل عجلات التنمية والانتاج.

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وتابع العطار أن كل الشعب المصرى بما يمتلكه من وعى بعد الفترات العصيبة التى مرت به مؤخرا، يرفض أى حملات خارجية أو داخلية تهدف لزعزعة استقرار الوطن عقب حالة الاستقرار التى تعيشها مصر منذ ثورة 30 يونيو.

وتضامن عدد من الرياضيين مع حملة مقاطعة موقع "تويتر" بسبب دعمه لحملات التحريض على العنف والإرهاب ضد مصر وشعبها، وأبدى عدد كبير من الرياضيين غضبهم من الموقع فى ظل عدم وجود قوانين ولوائح تمنع مثل تلك الحملات الهادفة لزعزعة استقرار الوطن.