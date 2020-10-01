شكرا لقرائتكم موسيمانى: أتشرف بالانضمام للأهلى وأطالب الجماهير بعدم الاستعجال والصبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جماهير ناديه بعدم الاستعجال والصبر عليه بعد توليه المسئولية، وقال موسيماني في تصريحات لصفحة الأهلي الرسمية :"اتشرف بأن أصبح فرداً في منظومة الأهلي ..اشكر الخطيب وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي لتكليفهم لي بالمهمة الصعبة التي تنتظرني.. أطالب الجماهير بمنحي الثقة والمساحة للقيام بواجبي على الوجه الأمثل".

وقرر مجلس إدارة الأهلى، فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على ما جاء فى المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة والتى تضمنت ما يلي :-

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1.إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينيه فايلر المدير الفني بما يتفق مع بنود عقده مع النادى، نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتى لم تكن مدرجة فى بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره فى هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة.

2.التعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب أفريقى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غدً الجمعة 2/10/2020 ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، الذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء ، كما ينضم للجهاز سامي قمصان مدرب مساعد والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي واللذان تم الإبقاء عليهما واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.