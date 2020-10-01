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سفير مصر فى جنوب إفريقيا يهنئ موسيمانى بتوليه تدريب الأهلى ‏

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جدة - عمرو شويل السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر فى جنوب إفريقيا، حرص على تهنئة بيتسو موسيماني، ‏بعد تعيينه مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للسويسرى رينيه فايلر، الذى تم إنهاء ‏العلاقة التعاقدية معه صباح اليوم.‏

وحرص السفير المصرى على التواصل مع موسيمانى وجهازه المعاون، ‏ووداعه قبل مغادرته مطار جوهانسبرج اليوم، متوجهًا إلى القاهرة، لبدء مشواره مع الأهلى بشكل ‏رسمي، وقدم له التهنئة على توليه مهمة قيادة الفريق كأول مدرب من جنوب إفريقيا فى مصر، وأول ‏مدرب إفريقى يتولى قيادة الأهلى عبر تاريخه.‏

وأكد الفاضلى أن اختيار موسيمانى لقيادة الأهلى هو ترجمة عملية فى المجال الرياضى لعمق ‏العلاقة مع الأفارقة وجنوب إفريقيا على وجه التحديد، وتعزيز للعلاقات المصرية - الجنوب ‏إفريقية على المستوى الشعبي، نظرًا لما يتمتع به الأهلى وصن داونز من شعبية ‏كبيرة.‏

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كما أعرب الفاضلى عن ثقته فى قدرة المدرب موسيمانى على أداء مهمته بنجاح، فى ظل ‏الإنجازات الكبيرة التى حققها مع فريق صن داونز، بعد قيادته للتتويج بدورى أبطال إفريقيا ‏وكأس السوبر الإفريقية، متمنيًا له التوفيق فى مهمته مع الأهلي. ‏

وهنأ موسيمانى الفاضلى على اختياره سفيرًا لمصر لدى جنوب إفريقيا، وقدم الشكر على ‏الدعم الذى قدمته السفارة المصرية فى بريتوريا لسرعة إنهاء الإجراءات، كما أعرب عن ‏سعادته باختياره مديرًا فنيًّا للأهلي، مؤكدًا أنه يدرك حجم التحديات والمسئولية الكبيرة على عاتقه بعد ‏توليه قيادة الفريق. ‏

 

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