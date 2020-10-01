سفير مصر فى جنوب إفريقيا يهنئ موسيمانى بتوليه تدريب الأهلى ‏

شكرا لقرائتكم سفير مصر فى جنوب إفريقيا يهنئ موسيمانى بتوليه تدريب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر فى جنوب إفريقيا، حرص على تهنئة بيتسو موسيماني، بعد تعيينه مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للسويسرى رينيه فايلر، الذى تم إنهاء العلاقة التعاقدية معه صباح اليوم.
وحرص السفير المصرى على التواصل مع موسيمانى وجهازه المعاون، ووداعه قبل مغادرته مطار جوهانسبرج اليوم، متوجهًا إلى القاهرة، لبدء مشواره مع الأهلى بشكل رسمي، وقدم له التهنئة على توليه مهمة قيادة الفريق كأول مدرب من جنوب إفريقيا فى مصر، وأول مدرب إفريقى يتولى قيادة الأهلى عبر تاريخه.
وأكد الفاضلى أن اختيار موسيمانى لقيادة الأهلى هو ترجمة عملية فى المجال الرياضى لعمق العلاقة مع الأفارقة وجنوب إفريقيا على وجه التحديد، وتعزيز للعلاقات المصرية - الجنوب إفريقية على المستوى الشعبي، نظرًا لما يتمتع به الأهلى وصن داونز من شعبية كبيرة.
كما أعرب الفاضلى عن ثقته فى قدرة المدرب موسيمانى على أداء مهمته بنجاح، فى ظل الإنجازات الكبيرة التى حققها مع فريق صن داونز، بعد قيادته للتتويج بدورى أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقية، متمنيًا له التوفيق فى مهمته مع الأهلي.
وهنأ موسيمانى الفاضلى على اختياره سفيرًا لمصر لدى جنوب إفريقيا، وقدم الشكر على الدعم الذى قدمته السفارة المصرية فى بريتوريا لسرعة إنهاء الإجراءات، كما أعرب عن سعادته باختياره مديرًا فنيًّا للأهلي، مؤكدًا أنه يدرك حجم التحديات والمسئولية الكبيرة على عاتقه بعد توليه قيادة الفريق.
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