شكرا لقرائتكم محمد بركات محددا مواعيد اختيار لاعبى المنتخب: أى حديث عن أسماء بعينها غير منطقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، أن الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى لم يستقر بشكل نهائى على قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر نوفمبر المقبل، وقال بركات في تصريحات صحفية إن الجهاز الفني يعلن قائمة أى معسكر قبل انطلاقه بأيام قليلة وليس قبل شهر ونصف من بداية المعسكر، وتابع مدير المنتخب أن هذا الوقت هو وقت الاجتهاد ومن حق أى شخص أن يجتهد لكن الجهاز الفنى لم يحسم أسماء اللاعبين المختارين فى القائمة بعد.

وأوضح بركات أن الجهاز الفنى يتابع جميع المباريات حاليا كما يعكف على متابعة اللاعبين المحترفين خارج مصر، قبل اعلان القائمة وسيتم اعلان أسماء المحترفين قبل 15 يوما من المعسكر وفقا للوائح الفيفا.

وعن إمكانية ظهور لاعبين جدد أمام توجو، أجاب بركات بأن البدري يتابع كل اللاعبين في كل الفرق ويقسم العمل بين جميع أعضاء جهازه الفنى وفى حالة وجود أى عنصر يفيد المنتخب لن يتأخر الجهاز الفنى عن ضمه بهدف تحقيق مصلحة المنتخب وهى الفوز بالمباريات واسعاد الجماهير.

على صعيد متصل، كشف محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول، أن الجهاز الفنى للفراعنة طلب مواجهة توجو فى الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا باستاد القاهرة الدولى. وقال بركات فى تصريحات صحفية، إن الجهاز الفنى ينتظر موافقة الأمن، وأن المنتخب سيسافر بعدها إلى توجو لخوض لقاء العودة بطائرة خاصة. ويلتقى المنتخب مع توجو فى فترة التوقف الدولى من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

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وعقدت اللجنة الخماسية اجتماعا مع حسام البدرى ومحمد بركات مدير المنتخب أمس لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بمباراتى المنتخب أمام توجو وعرض البدرى طلباته قبل المعسكر المقبل، وتلقى وعودا من اللجنة الخماسية بتوفير كل الدعم له لتحقيق الفوز فى المباراتين وتصدر المجموعة بالتصفيات الافريقية.

وبدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فى التنسيق لسفر المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى إلى توجو بطائرة خاصة لمواجهتها فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢ آلتى تستضيفها الكاميرون، ويواجه منتخب مصر منتخب توجو فى الجولة الثالثة والرابعة خلال الفترة من ٩ الى ١٧ نوفمبر وحدد المنتخب المصرى يوم ١٢موعدا المباراة على أن يحدد منتخب توجو موعد مباراته أحد أيام 15 أو 16 أو 17 نوفمبر .

ويتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتى منتخب توجو فى المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.

استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى على تحديد موقف تواجد الجماهير فى مباراة منتخب مصر أمام توجو المقرر لها 12 نوفمبر المقبل فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون، وفقا لما تقرره اللجنة الطبية باتحاد الكرة واللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة لتحديد امكانية تواجد الجماهير بأعداد قليلة من أجل موازرة المنتخب فى مباراة توجو والتى لا بديل للفراعنة الا الفوز من اجل استمرار المنافسة على التأهل لأمم افريقيا.