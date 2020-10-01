شكرا لقرائتكم الزمالك ينعش "جيوب" لاعبيه بـ7 ملايين جنيه قبل لقاء المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرفت إدارة نادى الزمالك، 7 مليون جنيه للاعبى الفريق قبل مواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم، الخميس، فى إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، وجاء صرف إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لمستحقات اللاعبين من أجل تحفيزهم على مواصلة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة وحرص مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، على الاجتماع باللاعبين مؤخرا مؤكدا تلبية كافة مطالب الفريق من أجل التركيز الشديد فى المرحلة المقبلة والسعى نحو تحقيق لقب دورى أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق المصرى البورسعيدى نظيره الزمالك اليوم فى مباراة تشهد الظهور الأول للبرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني الجديد للزمالك، الذى تولى المهمة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب التعاون السعودى، ويدخل المصرى هذا اللقاء وفى رصيده 33 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 9 وخسر 11 مرة وسجل 26 هدفاً وعليه 31 هدفاً بينما الزمالك فى المركز الثانى برصيد 61 نقطة من 30 مباراة تفوق في 18 وتعادل في 7 وخسر 5 وأحرز 44 هدفاً مقابل 25 في شباكه.

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وفى آخر لقاء بين الفريقين تفوق الزمالك بهدف محمود علاء بالجولة الرابعة عشرة هذا الموسم فى أول لقاء بعد توقف كورونا وأقيم اللقاء بتاريخ السادس من أغسطس الماضى وشهدت الساعات الأخيرة قبل المباراة عدة جلسات بين باتشيكو واللاعبين لشرح خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة، وحرص البرتغالي علي متابعة حالة المصابين وخاصة محمد اوناجم الذي يعاني من جزع في الركبة، كما حرص باتشيكو علي الحديث مع مصطفي محمد مهاجم الفريق حول مستقبله مع الزمالك والتركيز في الملعب.

وفى المقابل، المصرى يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحسن النتائج منذ قدوم على ماهر للقيادة الفنية ونجاحه في إعادة الاتزان للفريق واللاعبين، وحرص ماهر على عقد جلسات فردية للاعبين لتحفيظهم ادوارهم خلال اللقاء بخلاف المهام الدفاعية للسيطرة على الأوراق الرابحة الزملكاوية أشرف بن شرقي ومصطفى محمد واوباما وفرجاني ساسي،، ووعد المدير الفني بمفاجآت للزمالك.