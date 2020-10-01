شكرا لقرائتكم عبد الظاهر السقا يدعم مقاطعة " تويتر " لرفضه حملات دعم العنف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن عبد الظاهر السقا نجم المنتخب الوطني الأسبق دعمه لحملة مقاطعة موقع التدوينات " تويتر " بسبب دعم الموقع لحملات التحريض علي العنف والإرهاب ضد مصر وشعبها، وأبدى عدد كبير من الرياضيين غضبهم من موقع " تويتر " وعدم وجود قوانين ولوائح تمنع مثل تلك الحملات الهادقة إلى زعزعة استقرار الوطن.

وأكد السقا انه يرفض استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في التحريض وزرع الفتن التي تؤدي الي هدم استقرار الوطن، مشددا علي ان هناك حملات داخلية وخارجية تستهدف مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لنشر افكارها المتطرفة.

فيما أكد محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى، دعمه لحملة مقاطعة موقع "تويتر" بسبب دعمه لحملات التحريض على العنف والإرهاب ضد مصر. وقال محمد أبو جبل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أرفض تماماً المساس بأمن وسلامة الوطن، ونرفض كرياضيين أى محاولات لتشويه صورة مصر فى الخارج، سواء من مواقع التواصل الاجتماعى أو الطابور الخامس الداخلى، مشدداً على أن مصر تعيش فترة ازدهار واستقرار تدفع المحرضين لمحاولات زعزعة الاستقرار المصرية فى الوقت الراهن.

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كما شدد الحكم المونديالى جهاد جريشة على رفضه تماماً أى حملات أو دعوات للعنف أو التخريب، مطالباً بمقاطعة أى منبر يدعو لهذه العمليات التحريضية والتخريبية، مشدداً دعمه الكامل لمؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة.

وقال جريشة لـ"اليوم السابع"، إنه يؤيد تماماً مبادرة مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعى التى تدعو لهذه الأفكار الهدامة، وعلى رأسها تويتر الذى يعتبر منبراً لهذه الدعوات رغم عدم جواز ذلك، مشددا على أنه أنه يتضامن مع حملة مقاطعة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بسبب سماحه لبعض الصفحات بنشر حملات تحرض على العنف.

وتضامن عدد من الرياضيين مع حملة مقاطعة موقع "تويتر" بسبب دعمه لحملات التحريض على العنف والإرهاب ضد مصر وشعبها، وأبدى عدد كبير من الرياضيين غضبهم من الموقع في ظل عدم وجود قوانين ولوائح تمنع مثل تلك الحملات الهادفة لزعزعة استقرار الوطن.