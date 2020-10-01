شكرا لقرائتكم 54 ناديا العدد النهائى لتصنيف الجمعية العمومية للطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة عن العدد النهائى لتصنيف الأندية الخاصة بالجمعية العمومية المحدد لها الشهر الجارى لتعديل اللائحة ، بواقع 45 ناديا ، بعد مراجعةالتصنيف و إعادة النظر فيه بعد إعتراض أندية الشرقية و الدقهلية .

حددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، يوم 21 أكتوبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لتغيير بعض بنود اللائحة ومناقشتها مع الأندية، وأنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضى والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.

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وقال سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة مسبقا، إن اعتراض بعض أندية الدقهلية والشرقية على عدم تواجدهم فى التصنيف الخاص بالجمعية العمومية المقبلة لتغيير بعض بنود اللائحة أجل الإعلان عن موعد انعقاد اجتماع العمومية، وقال حمدى لـ الخليج 365، إنه أعاد النظر فى اعتراض هذه الأندية قبل الدعوة النهائية لانعقاد الجمعية العمومية وإخطار الأندية حتى يتمكن من إقامة العمومية طبقا للائحة دون أى بنود تبطل إقامتها.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد خاطب الاتحادات الرياضية من أجل إرسال التصنيف الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المراجعة والاعتماد، حتى تدعو الاتحادات لعقد الجمعيات العمومية ومن له حق الحضور ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة اعتماد باقى تصنيفات الاتحادات تباعا من أجل مراجعتها واعتمادها.