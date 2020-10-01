شكرا لقرائتكم الاهلي يقرر تجديد عقد ميار شريف بعد تألقها فى رولان جاروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إعتمد مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب في إجتماعه الذي عُقد اليوم ،الخميس، توصيات المكتب التنفيذي في جلستيه السابقتين والمتضمنة تجديد تعاقد النادي مع لاعبة التنس ميار شريف التي أدت بشكل مميز في بطولة رولان جروس بعد صعودها إلي النهائيات ، وحرص محمود الخطيب على الاتصال هاتفيًّا بلاعبة الأهلي، ميار شريف، نجمة التنس، بعد أدائها المتميز، بالرغم من خسارتها أمام المصنفة الرابعة على العالم في بطولة رولان جاروس ، وقام رئيس النادي برفع الروح المعنوية للاعبة الأهلي والإشادة بمستواها وخسارتها بشرف ، وأكد تقديره لها وأن تكون فخورة بأدائها وطموحها بعد ما بذلته من جهد كبير، واستعداد قوي للبطولة، وظهورها بشكل متميز أمام بطلات العالم..جاء ذلك للتأكيد على دعم النادي لكل أبنائه في مختلف اللعبات الرياضية، وتقديم أفضل العناصر لتمثيل مصر في كافة المحافل الرياضية.
من ناحية أخرى ، قالت آمال ثابت، والدة ميار شريف التى حققت أول فوز للاعبة مصرية فى بطولة رولان جاروس قبل أن تودع البطولة بالخسارة أمام المصنفة الرابعة على العالم، إن ابنتها دائمًا ما تتميز بالإصرار والعزيمة والقدرة على تنفيذ ما تريد ،وأضافت آمال ثابت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon e، "لما بتعوز حاجة بنعملها لها، وده حملها مسؤولية إنها عارفة إن فى فلوس بتتصرف وبالتالى لازم تعمل على قد ما تقدر عشان تحسسنا إن إحنا مش بنصرف هباء".
وتابعت والدة لاعبة التنس المصرية، "ابنتي توقعت أن تلعب فى هذه المنافسات "رولان جاروس" عندما كانت صغيرة، وقالت هذا الأمر لخالتها وهو ما حدث بالفعل"، مشيرةً إلى أنها تعلمت المسؤولية من خلال كثرة السفر منذ أن كانت صغيرة، خاصة عندما أقامت فى الولايات المتحدة الأمريكية مع شقيقتها، وهو ما جعلها تشعر أنها مسؤولة عن نفسها.
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