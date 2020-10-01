شكرا لقرائتكم باتشيكو يحير لاعبى الزمالك قبل مواجهة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الحيرة سيطرت علي لاعبى الزمالك قبل ساعات من مواجهة المصرى الليلة ، بسبب تكتم المدير الفني البرتغالي جايمى باتشيكو على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، وفضل باتشيكو اعلان التشكيل للاعبين في المحاضرة النهائية التي ستقام بعد قليل في فندق إقامة الفريق ببرج العرب، قبل التوجه الي ملعب المباراة حتي يكون جميع اللاعبين فى قمة تركيزهم واستعداداهم لخوض اللقاء .

ويحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا في الثامنة مساء اليوم الخميس، على فريق المصرى البورسعيدى في استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى، وهي المباراة التي تشهد الظهور الأول للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك والذي تولى المهمة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب التعاون السعودى.

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يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثانى في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة جمعها من 30 مباراة ، حيث حقق الفوز في 18 مباراة ، وتعادل في 7 مباريات وخسر 5 مباريات ، واحرز لاعبوه 44 هدف وتلقت شباكه 25 هدف ، بينما يدخل المصري المباراة محتلا المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة، واحرز لاعبوه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.

ويبحث الزمالك عن الفوز للحفاظ علي المركز الثاني في جدول الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز والمقاولون العرب، بينما يعاني المصري من تذبذب النتائج مما يجعله قريب من دائرة الخطر في جدول الدوري.

وضم باتشيكو، 22 لاعبا لمواجهة المصرى وجاء ثلاثى حراس المرمى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ضمن القائمة مع استبعاد طارق حامد للإجهاد بينما يفتقد الفريق الأبيض لجهود محمد حسن لاعب وسط الفريق، للإيقاف، بسبب حصوله على ثلاث إنذارات.