رولان غاروس: الفوز السبعون لديوكوفيتش

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باريس: حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش فوزه السبعين في بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام اثر تغلبه على الليتواني ريكارداس بيرانكيس بسهولة بالغة 6-1 و6-2 و6-2 في الدور الثاني الخميس.

واحتاج ديوكوفيتش الى ساعة و23 دقيقة في مواجهة منافس لم يكن يتحرك جيدا داخل الملعب لا سيما في المجموعة الثالثة وهذا ما كشف عنه الصربي بقوله "كان من الصعب رؤية ريكارداس مصابا. في المجموعة الثالثة لم يكن يتحرك كثيرا على راضية الملعب".

وكان ديوكوفيتش حقق فوزا سريعا في الدور الاول على حساب السويدي ميكايل يمير 6-صفر و6-2 و6-3.

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وعادل الصربي المصنف اول عالميا رقم السويسري المخضرم روجيه فيدرر في عدد الانتصارات في البطولة الفرنسية لكنه ظل بعيدا عن الرقم القياسي المسجل باسم الاسباني رافايل نادال مع 95 انتصارا.

ويواجه ديوكوفيتش بطل رولان غاروس عام 2016 والساعي الى لقبه الثامن عشر الكبير في مسيرته، الكولومبي دانيال ايلاهي غالان او الاميركي تينيس ساندغرين في الدور التالي.

ويتضمن سجل ديوكوفيتش 32 انتصارا مقابل خسارة واحدة منذ مطلع العام الحالي علما بان الاخيرة جاءت بعد استبعاده من بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية الشهر الماضي لتوجيه كرة قوية اصابت احدى حكمات الخط.