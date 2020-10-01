حاليلوزيتش يكشف لائحة منتخب المغرب لوديتي السنغال والكونغو الديمقراطية

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ايلاف من الرباط: كشف وحيد حاليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، الخميس، عن أسماء اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين الوديتين اللتين ستخوضهما النخبة المغربية أمام كل من منتخبي السنغال والكونغو الديمقراطية، تواليا يومي 9 و13 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط.

وعرفت اللائحة دعوة عدد من اللاعبين الجدد، كما خلت من أسماء لاعبي البطولة الاحترافية المحلية، وذلك بحكم ارتباط فرق الوداد والرجاء ونهضة بركان وحسنية أغادير بنصف نهائي عصبة الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقية، فضلا عن وصول البطولة الاحترافية إلى محطتها النهائية الفاصلة والحساسة سواء على مستوى اللقب أو صراع البقاء في قسم "الأضواء".

وتحدث الناخب المغربي عن استراتيجيته مع "أسود الأطلس"، مبررا ومدافعا عن قناعاته واختياراته على مستوى التشكيلية وطريقة اللعب.

وبخصوص خلو اللائحة من اسم عبد الرزاق حمد الله ، لاعب النصر السعودي، رد خاليلوزيتش بأن اللاعب سبق أن رفض دعوته، مفضلا التركيز، في الوقت الراهن، على ناديه. وشدد مدرب منتخب المغرب على أن حمل قميص المنتخب الوطني تبقى له رمزيته وقيمته.

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وتضمنت اللائحة، في حراسة المرمى كلا من ياسين بونو (إشبيلية الإسباني) ومنير المحمدي (هاتاي سبور التركي).وفي خط الدفاع نصير مزراوي (أياكس الهولندي) وعصام شباك (ملطية سبور التركي) وحمزة منديل (شالكه الألماني) ونبيل درار (فنربخشة التركي) وسفيان شكلة (فياريال الإسباني) وسامي ماي (سان تروند البلجيكي) ورومان سايس (فولفرهامبتن الإنجليزي) وزهير فضال (سبورتينغ لشبونة البرتغالي) ونايف أكرد (رين الفرنسي).

وفي خط الوسط عمر القادوري (باوك اليوناني) وادريس الصديقي (فيليم 2 الهولندي) وسفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي) ونسيم بوجلاب (شالكه الألماني) وأيمن برقوق (إينتراخت فرانكفورت الألماني) وحكيم زياش (تشيلسي الإنجليزي) وسليم أملاح (سطاندار دو لييج البلجيكي) وأسامة طنان (فيتاس الهولندي).

وفي خط الهجوم يوسف العربي (أولمبياكوس اليوناني) ويوسف النصيري (إشبيلية الإسباني) وأشرف بنشرقي (الزمالك المصري) وأشرف حكيمي (إنتر الإيطالي) وموحى غارسالا (براتيسلافا السلوفيني) ومنير الحدادي (إشبيلية الإسباني) وزكرياء لبيض (أياكس الهولندي).