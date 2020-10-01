مباشر.. قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى: زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لقرعة دوري أبطال أوروبا، والمقامة في جنيف السويسرية. ومنعت القرعة وقوع فريقين من بلد واحد في مجموعة واحدة. وجاءت نتائج القرعة المقامة حاليا كالتالي: 1 - بايرن ميونيخ - أتليتكو مدريد 2 - ريال مدريد - شاختار دونستيك 3 - مانشستر سيتي - بورتو - 4 - ليفربول - أياكس 5 - إشبيلية - تشيلسي Advertisements 6- زينيت - بروسيا دورتموند - 7 - يوفنتوس - برشلونة - 8 - باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد وتم تقسيم الفرق لـ4 مستويات جاءت كالتالي: المستوى الأول: بايرن (ألمانيا ، حامل لقب دوري أبطال أوروبا)، إشبيلية (حامل اللقب الأوروبي ، حاملو الدوري الأوروبي)، ريال مدريد (إسبانيا)، ليفربول (إنجلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، باريس (فرنسا)، زينيت (روسيا)، بورتو (البرتغال). المستوى الثاني: برشلونة (إسبانيا)، أتليتكو مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (انجلترا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، تشيلسي (إنجلترا)، أياكس أمستردام (هولندا). المستوى الثالث: دينامو كييف (انجلترا)، سالزبورغ (النمسا)، لايبزج (ألمانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، أولمبياكوس (اليونان)، لاتسيو (إيطاليا)، كراسنودار (روسيا)، أتالانتا (إيطاليا). المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكفا (روسيا)، مارسيليا (فرنسا)، كلوب بروج (بلجيكا)، بوروسيا مونشنجلادباخ (ألمانيا)، اسطنبول باشاك شهير (تركيا)، ميتييلاند (الدنمارك)، رين (فرنسا)، فيرينكفاروس (المجر).

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